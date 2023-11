Firenze, 22 novembre 2023 - Nuove risorse per il parco di Pratolino, all'interno del complesso mediceo fiorentino. Il Consiglio metropolitano di Firenze ha infatti oggi sbloccato 2,6 milioni di euro per il restauro del percorso dell'acqua del parco. L'atto fa parte della delibera di aggiornamento al Documento unico di programmazione. “Il parco di Pratolino è uno dei luoghi più frequentati e ambiti di tutta l'area metropolitana – ha commentato il sindaco metropolitano Dario Nardella -. Va avanti il progetto di riqualificazione di questa grande area: oggi abbiamo inserito in variazione di bilancio un investimento di 2,6 milioni per ripristinare tutti i giochi d'acqua del parco: rappresentano un gioiello di questo complesso monumentale e naturalistico e fu voluto dalla famiglia Medici. Sarà una attrazione nuova e ulteriore per tutte le famiglie”.