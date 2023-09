A Firenze arrivano i Mekkanix, la tribute band dei Metallica in concerto

Firenze, 11 settembre 2023 - Oltre 40 anni di storia, 100 milioni di dischi venduti e un posto d’onore nell’olimpo del metal. È nel segno dei Metallica l’appuntamento di martedì 12 settembre a Ultravox Firenze, lo spazio estivo del parco delle Cascine, Firenze. La serata è a ingresso libero e a ripercorrere il repertorio di James Hetfield e soci saranno i Mekkanix, tribute band che da anni diffonde il verbo dei pionieri del thrash metal. Ottima occasione per riascoltare capisaldi come “Creeping Death”, "Master Of Puppets", “One”, “Enter Sandman": un viaggio nell’universo Metallica, dagli esordi a oggi. La tribute week di Ultravox continuerà venerdì 15 con le cover Clash dei Ratoblanco e sabato 16 con gli imperdibili Killer Queen. Ultravox Firenze è lo spazio estivo adiacente all’Anfiteatro delle Cascine, nel polmone verde di Firenze. La stagione 2023 di Ultravox Firenze – Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale è realizzata in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Con il sostegno di Toscana Aeroporti, Prinz, Becks, Estra. Nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2023 del Comune di Firenze. Progetto cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020.

Maurizio Costanzo