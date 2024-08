Il 4 agosto nel piazzale degli Uffizi “The Eternal Memory”

Firenze, 3 agosto 2024 - Entre Dos Mundos, in attesa della prossima edizione del Festival del cinema iberoamericano, inaugura un primo appuntamento estivo, nell’ambito dell’Estate Fiorentina. Domenica 4 agosto, alle ore 21.45 ad “Apriti Cinema” nel Piazzale degli Uffizi presenta “The Eternal Memory” della regista cilena Maite Alberti (ingresso libero). Candidato all’Oscar 2024 si tratta di un'opera sulla fragilità della memoria e l’indissolubilità dei legami. Gran Premio della Giuria al Sundance 2023 e Premio Platino come Miglior Documentario 2024. Il film, diretto, scritto e prodotto da Maite Alberdi, ci mostra la vita di Augusto Góngora, uno dei più noti giornalisti cileni, e sua moglie Paulina Urrutia, precedentemente ministra della cultura del paese. Nel 2014, a Augusto è stato diagnosticato il morbo di Alzheimer e da quel momento la loro vita è cambiata. Paulina si prende cura di lui, lo aiuta a lottare contro un male che minaccia di rubargli l’identità. Una sfida quotidiana che la coppia affronta senza perdere il sorriso e il senso dell’umorismo. Per Augusto, abituato a tenere viva la memoria di eventi cruciali per il suo Paese, come le atrocità della dittatura di Pinochet, diventa difficile ricordare i piccoli e grandi eventi della sua vita. Giorno dopo giorno, senza arrendersi, i due combattono coraggiosamente contro gli ostacoli e i limiti posti dalla malattia che avanza inesorabilmente. Le riprese del documentario sono durate quattro anni, durante i quali Augusto Góngora e Paulina Urrutia hanno raccontato la loro storia d’amore davanti alle telecamere.