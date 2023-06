Firenze Rocks, The Who oggi in concerto: tutto pronto alla Visarno Arena

Firenze, 17 giugno 2023 – Firenze Rocks, partiti! Inizia oggi alla Visarno Arena il grande festival di musica che come ogni estate fa arrivare a Firenze alcune tra le più leggendarie band della musica rock, come The Who, lo storico gruppo britannico che oggi è pronto a infiammare il palco della Visarno. Prima di loro, un’altra leggenda della musica rock: Tom Morello.

17:00 Il programma di oggi Ecco il programma di oggi con tutti gli orari: ore 15, apertura dei cancelli; ore 16:25, Le Distanze; ore 17:10 Piqued Jacks; ore 18:00, Lucio Corsi; ore 19:30 Tom Morello; ore 21:30 The Who con l’Orchestra del Maggio Musicale. 17:15 La performance de Le Distanze Iniziata la performance de Le Distanze sul palco della Visarno Arena. La band di giovanissimi è nata nel 2019, già vincitrice di Sanremo Rock, nella sezione Trend e conosciuta per la canzone ‘Rimani qui’, colonna sonora de ‘The Mirror’, film candidato al David di Donatello.