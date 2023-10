Firenze, le celebrazioni a 150 anni dalla nascita di Gaetano Salvemini

Firenze, 3 ottobre 2023 - Tre giorni di convegno sullo storico e deputato antifascista Gaetano Salvemini: si terranno da giovedì 5 a sabato 7 ottobre a Firenze per il 150esimo anniversario della nascita dell’intellettuale pugliese di nascita e fiorentino d’adozione (Molfetta in provincia di Bari 1873-Sorrento in provincia di Napoli 1957). “Uno dei più grandi intellettuali italiani, che ha svolto un’importante opera di educazione civile ancora di straordinaria attualità – lo delineano dalla Fondazione Ernesto Rossi e Gaetano Salvemini che promuove l’evento organizzato con la collaborazione della Fondazione Circolo Rosselli, l’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea e la Fondazione Giacomo Matteotti e il patrocinio dell’ateneo fiorentino, del Comune di Firenze, della Fondazione Spadolini Nuova Antologia- ETS e del Circolo Piero Gobetti, – La sua è un’eredità all’insegna dell’antiretorica: non un’immagine stereotipata da omaggiare acriticamente, ma un esempio da riscoprire e riattualizzare nel nostro presente”. ‘L’ultimo Salvemini: militanza intellettuale, educazione civile e ricerca storica (1947-1957)’ sarà una delle iniziative patrocinate dal Comitato Salvemini 150° e ripercorrerà l’ultimo decennio della vita e della militanza intellettuale e politica di Salvemini dopo il suo rientro dall’esilio nell’Italia del dopoguerra. Giovedì 5 e venerdì 6 ottobre (ore 9,00-13,00; 14.30-18,00), presso l’Aula Magna dell’Università di Firenze, si rifletterà sull’influenza esercitata da Salvemini su alcuni suoi allievi poi divenuti insigni storici e sul dialogo da lui avviato con altri giovani intellettuali allora attivi in campo educativo e civile. Particolare spazio sarà dato anche al suo ruolo nel dibattito pubblico repubblicano, ai rapporti con singole personalità politiche e alla collaborazione con giornali e riviste. A chiusura della giornata di venerdì 6 ottobre, l’attrice Sandra Ceccarelli leggerà alcuni passi del discorso che Salvemini pronunciò alla ripresa dell’insegnamento di Storia moderna nell’ateneo fiorentino, il 16 ottobre 1949. Sabato 7 ottobre, presso la Sala di Firenze capitale a Palazzo Vecchio con inizio alle 9.30, la tavola rotonda conclusiva si concentrerà sulla centralità che, nel pensiero e nell’opera di Salvemini, ha avuto la questione dell’istruzione come strumento di crescita civile. La laicità, l’educazione al dubbio e la costruzione del senso critico furono, infatti, il principale antidoto che Salvemini oppose al conformismo, al dogmatismo e al possibile ricrearsi di nuove forme di totalitarismo e autoritarismo: una lezione valida, per più versi, ancora oggi.

Ai partecipanti sarà rilasciato attestato di frequenza alle singole sessioni del convegno. Agli insegnanti che parteciperanno almeno al 75% delle ore previste sarà rilasciato un attestato valido ai fini dell’aggiornamento professionale. L'evento sarà trasmesso in streaming a partire dalle ore 9 del 5 ottobre e sarà visibile all'indirizzo https://www.unifi.it/webtv Per informazioni: rossisalvemini@gmail.com. Il programma è consultabile sul sito: https://www.fondazionerossisalvemini.eu/