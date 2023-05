Firenze capitale dei cosplay, il festival è pronto a invadere le Cascine

Firenze, 31 maggio 2023 – La città è pronta a travestirsi; presentato oggi il Firenze cosplay festival che si svolgerà al parco delle Cascine dal 2 al 4 giugno. Un weekend da apoteosi per il mondo nerd, che vedrà la zona dell’anfiteatro trasformarsi completamente fino a diventare un luogo fantastico. Per chi non lo sapesse i cosplayer sono coloro che amano indossare i costumi di personaggi dei film, dei fumetti e dei cartoni animati loro preferiti. Decine i raduni di questo movimento nel Paese ma è la prima volta che un evento di tale calibro viene dedicato a questo universo in città; attesi infatti migliaia di partecipanti.

Un’iniziativa ricca di eventi, attività ed esibizioni che vedrà lo spazio dell’Ultravox dividersi in diverse aree tematiche, rigorosamente a tema fantasy. Ce ne sarà infatti una dedicata all’universo del mago più famoso di Hogwarts ovvero Harry Potter, dove interagire e avvicinarsi al suo magico mondo; ma anche un altro dedicato alle saghe fantasy come Warcraft o come una trilogia contemporanea alla precedente, ma per certi versi rivale: il Signore degli Anelli. Ma spazio anche ai fan di Star Wars e della fantascienza in generale . Un’altra area sarà invece dedicata al mondo dei fumetti e ai supereroi dell’intramontabile Marvel mentre un'altra sezione trasporterà i visitatori in un villaggio medievale. Spazio anche alla ristorazione, con particolare attenzione allo street food del Giappone, considerato la madrepatria della cultura Nerd e videoludica.

Presente all’evento anche il gruppo sanitario Kos, specializzato in riabilitazione nel settore della salute mentale, che avrà uno stand dedicato a Il Signore degli Anelli, in cui sarà usato un linguaggio innovativo per trattare disturbi alimentari. Grazie a un parallelismo con l’anello del potere, verranno fatti vedere ai partecipanti il cambiamento che bulimia, anoressia e “binge eating”provocano nell’individuo, minando i rapporti con gli altri e modificandone l’identità, proprio come il terribile anello.

L’evento prende vita dalla collaborazione tra Ultravox e Festa dell’unicorno a Vinci.

“Siamo sicuri che avrà un grande successo tra i fiorentini e non solo -. Ha spiegato l’assessore comunale Cosimo Guccione -. Un’ iniziativa che mancava e che avvicina la città a un fenomeno moderno e sicuramente in grande crescita. Non è soltanto rivolto ai giovani, ma c’è un’offerta variegata che può abbracciare le diverse generazioni.”

Intervenuto anche Daniele Vanni, direttore artistico del Firenze cosplayer che nell’illustrare come l’idea ha preso vita si è soffermato sul significato dell’evento:“Tutto nasce dalla collaborazione tra“Le nozze di Figaro” e Andromeda Eventi. La volontà era quella di regalare un evento dedicato alla fantasia a Firenze. Abbiamo deciso di rendere protagonisti i cosplayer perché più di altri riescono ad interpretare la fantasia. Il tema del cosplay è importante perché riguarda soprattutto i giovani. E’ una pratica sempre più in crescita, e spesso prende la forma di una vera e propria arte”. Vanni concludendo ha ricordato la funzione di aggregazione sociale e l’importanza turistica di un evento di questo tipo, che chiama a raccolta migliaia di persone e appassionati.

Presente anche Alessio Veracini di Andromeda Eventi, che entrando nel dettaglio dei contenuti ha fornito qualche anticipazione, come la presenza di due associazioni costumistiche riconosciute dalla Disney in persona o una scaletta musicale composta da ben 13 band.

Intervenuto anche Adolfo Bandettini Di Poggio, l direttore medico area psichiatrica Kos che ha sottolineato il valore dell’iniziativa, ribadendo l’importanza della collaborazione con questo tipo di realtà. Presente alla conferenza anche Alessandro Bellucci di Ultravox.

Ingresso gratuito con orario 10.00 - 24.00