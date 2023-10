Firenze Anima Giovane: tre giorni di spettacoli, incontri ed esposizioni aperti a tutti

Firenze, 26 ottobre 2023 – Si chiude la rassegna/laboratorio di hip hop, skating, street-art, comics, podcast e comunicazione digitale. Con Ele A, Murubutu, Paolo Zero-T, Rancore, Ninjaz, MrFijodor, Tommaso Labate e tanti altri ospiti, gli street artist Paolo Zero-T, MrFijodor e Ninjaz. Gli illustratori Alessandro Baronciani e Davide Toffolo. E poi, i concerti/talk di Rancore, Mattak, Murubutu, Ele A ed Emma Nolde, i creator Luna Esposito, Danilo da Fiumicino e Nootso, il giornalista Tommaso Labate e la redazione di Cronache di spogliatoio.

Solo alcuni ospiti della tre giorni che chiude Firenze Anima Giovane - sabato 28, domenica 29 e lunedì 30 ottobre al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, dalle ore 15 alle 21, ingresso libero - l’iniziativa promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Firenze che, per tutto il mese di ottobre, ha offerto un’esperienza unica di apprendimento in diverse discipline. Oltre cento giovani, tra tredici e ventitré anni, hanno partecipato ai cinque laboratori itineranti di hip hop, skating, street-art, comics, podcast e comunicazione digitale che hanno animato piazze e parchi dei cinque quartieri fiorentini. Un risultato che va oltre gli obiettivi previsti, raggiunto grazie anche alla collaborazione con le Cooperative di Educazione di Strada, che operano all’interno di Ecosistema Giovani Firenze. I tre giorni conclusivi di Firenze Anima Giovane vedranno la partecipazione di artisti e testimonial di rilievo che rappresentano le materie affrontate, gli stessi si racconteranno al pubblico.

"L'appuntamento finale, aperto a tutti i giovani, dei laboratori che hanno animato la nostra città in questo mese - ha sottolineato l'assessore alle politiche giovanili Cosimo Guccione - i ragazzi e le ragazze potranno incontrare esperti di livello nazionale su quelle che sono le loro passioni". "Nuovi linguaggi per incontrare le loro esigenze - ha concluso Guccione - nel Teatro del Maggio, una dei luoghi più significativi e rappresentativi della cultura cittadina". Per i giovani che hanno partecipato ai laboratori, sarà l’occasione per presentare le opere prodotte durante gli incontri. Fra questi il bellissimo murale realizzato all’interno dell’Istituto Statale Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci.

Al pomeriggio, sul palco allestito nel piazzale antistante l’ingresso del Teatro del maggio, si esibiranno i ragazzi che hanno partecipato ai laboratori hip hop. Non mancherà una rampa da skatebording di oltre dieci metri per le esibizioni di master skating. Affollatissimo anche il palco interno al teatro. La giornata di sabato 28 ottobre vedrà ospiti, dalle ore 16, lo street artist MrFijodor, l’illustratore Alessandro Baronciani, il comico e influencer Danilo da Fiumicino e il rapper storyteller Claver Gold. Domenica 29, sempre dalle 16, spazio al giornalista radiotelevisivo Tommaso Labate, ai visual artist Paolo Zero-T e Ninjaz, al musicista e fumettista Davide Toffolo, alla cantautrice Emma Nolde, alla creator Luna Esposito di Will Media e al “rapper letterario” Murubutu. Gran finale lunedì 30 con il creator ed educatore digitale Nootso, con lo street artist Exit Enter, con i rapper Ele A e Mattak, con la redazione di Cronache di Spogliatoio e con il “rap ermetico” di Rancore.

Alla tre giorni conclusiva di Firenze Anima Giovane parteciperanno anche i ragazzi di Ipercollettivo, che realizzeranno installazioni con materiale di scarto della lavorazione del tessile, e allestiranno un laboratorio che produrrà sul posto oggetti e gadget. Firenze Anima Giovane è un progetto cofinanziato dall’Unione Europea – Fondi Strutturali e di Investimenti Europei - Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020 - Finanziato nell'ambito della risposta dell'Unione Europea alla pandemia di Covid-19. Organizzazione Lndf.

Maurizio Costanzo