Filosofia e musica per un'educazione del futuro

Firenze, 16 aprile 2025 - Per il terzo anno consecutivo torna a Firenze il “Magical Philosophy Tour”, un concerto che fonde musica e filosofia con l’obiettivo di trasmettere valori e “good vibes” ai più giovani. L’evento, in programma mercoledì 30 aprile al Combo Social Club (Via Mannelli 2), nasce come omaggio all’indimenticabile professor Alessandro Becciolini, docente di filosofia e preside, il cui insegnamento ha segnato la vita di molti studenti del Liceo Scientifico Sportivo Dante Alighieri di Firenze e dell’Istituto Giovanni Duprè. Oltre a commemorare la figura di Becciolini, la serata si pone un obiettivo solidale: l’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione Giulia Cecchettin, grazie anche al supporto dell’ONLUS Cambiamente, così da offrire un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno, nello stesso spirito con cui il professore si è dedicato ai suoi allievi. L’apertura dei cancelli è prevista alle 22, mentre il concerto inizierà alle 22:30; il costo d’ingresso è di 10 euro. La line-up dell’evento comprenderà artisti e band che spazieranno tra vari generi musicali. Sarà presente la solista N.A.M.I, con chitarra e voce, che ha studiato in accademia e pubblicato alcuni singoli. Seguiranno i Cozy Blake, un gruppo composto da chitarra, basso e batteria, guidato da un frontman figlio d’arte che ha collaborato con musicisti di fama internazionale, come i Slinky Vagabond. Si esibiranno poi i Johnny Blackbird & Millers, band di quattro elementi (due chitarre, basso e batteria) che, dopo 18 anni come cover band, ha iniziato a proporre brani inediti dal sound post-grunge e stoner rock, toccando temi sociali e filosofici nei propri testi. A chiudere la serata sarà il live set di Guido Gioioso, capace di fondere le sonorità tradizionali del Sud Italia con le sperimentazioni tipiche della musica elettronica, creando un finale di puro coinvolgimento. L’iniziativa vuole ricordare un educatore che ha saputo lasciare un segno indelebile, dimostrando come l’istruzione possa e debba estendersi oltre i confini dell’aula, per farsi motore di una solidarietà attiva e concreta. Sarà, dunque, un evento che unisce divertimento e riflessione, regalando a Firenze una notte di musica, memoria e impegno condiviso. Caterina Ceccuti