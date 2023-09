Firenze, tutto pronto per la Festa di Novoli

Firenze, 27 settembre 2023 - L‘associazione Novoli Bene Comune ha organizzato per sabato 30 settembre la seconda edizione della Festa di Novoli, con cui si vuole testimoniare e rappresentare l'identità storica e l'attività presente della comunità del rione di Novoli. Anche quest'anno la festa è incentrata sulla rievocazione storica dell’incontro avvenuto il 30 aprile 1589, in Villa Agli, fra Cristina di Lorena e il suo sposo Ferdinando I dei Medici. La festa partirà alle 15 presso il giardino di Santa Maria a Novoli con relazione sull’antico frutto della Bizzarria dell'Agronomo Paolo Galeotti ed esposizione della pianta, rievocazione storica di Daniele Bandini. Poi alle 15.30 ritrovo del Corteo Rinascimentale nell'area Mercatale del Giardino della Bizzarria con sbandieramento e partenza del corteo in costume che attraverserà il rione per concludersi a San Donato in Polverosa "Piazza Don F.Bencini" con nuova esibizione di Sbandieratori e Musici Della Val Marina,introduzione storica e conclusione della festa. Sarà una giornata di cultura e di festa all’insegna del bene comune.

Maurizio Costanzo