“Catterina”, la vera storia di Caterina Vizzani al Teatro Cantiere Florida

Firenze, 2 dicembre 2023 - La storia vera, rocambolesca, incredibile e commovente di Caterina Vizzani, che nel 1700 visse come uomo facendosi chiamare Giovanni Bordoni. Questo è “Catterina”, spettacolo firmato Il Lavoratorio che andrà in scena mercoledì 6 dicembre ore 21.00 al Teatro Cantiere Florida (via Pisana 111 rosso) per un evento speciale nell’ambito di “Effetto donna – Dialoghi taciuti”, rassegna dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza di genere. Diretta da Andrea Macaluso, sarà l’attrice, regista e drammaturga Silvia Paoli a interpretare il ruolo della ragazza che dai 14 anni in poi scelse di far propria l’identità maschile, lavorando come servitore presso diversi ricchi signori per poi essere identificata come donna solo dopo la morte dall’anatomopatologo Giovanni Bianchi, autore della cronaca da cui è tratto il testo. Una storia sorprendente, piena di colpi di scena; una storia di amore. Un caso eccezionale, non di eroismo ma di libertà pura e semplice, di autenticità e di vita vissuta all’insegna della fedeltà a sé stessi, fino alla fine (info e ingressi www.teatroflorida.it). “A livello di drammaturgia, abbiamo scelto di non effettuare riduzioni teatrali del testo originale – ovvero la biografia del Bianchi, edita nel 1744 col titolo “Breve storia della vita di Catterina Vizzani Romana Che per ott'anni vestì abito da uomo in qualità di Servidore la quale dopo vari Casi essendo in fine stata uccisa fu trovata Pulcella nella sezzione del suo Cadavero” – mantenendolo intatto”, spiegano gli autori. “Non c'è nessuna volontà di rappresentare in senso realistico o didascalico la vicenda, nessuna volontà di ricostruzione storica o filologica e neanche di ambientazione “altra” nel senso di attualizzazione o traslazione in altra epoca. Non c'è, peraltro, nessuna volontà di fare teatro sociale o politico o militante sulle tematiche gender. Piuttosto, si intende portare in scena la “Breve storia” cercando di essere il più possibile fedeli al senso profondo della vicenda, e soprattutto di spostarsi sulla prospettiva personale della protagonista stessa, Catterina, che assume su di sé il racconto della sua vita scritto dal medico come se fosse in prima persona, e come tale lo rivive nel qui e ora della performance.

E così, come il cadavere della “pulcella” viene sezionato dai medici, allo stesso modo questo corpo si racconta ai medici stessi auto-sezionando la propria storia e conducendoli in un viaggio alla scoperta delle vicende che l’hanno portata su quel tavolo di autopsia”. Silvia Paoli si diploma presso la Scuola d’Arte Drammatica “Paolo Grassi” di Milano. Lavora come attrice con importanti registi nazionali ed internazionali tra cui Peter Stein, Riccardo Caporossi, Anton Milienin, Damiano Michieletto, Maurizio Schmidt, Paolo Rossi, Giora Feidman. E' inoltre protagonista e autrice di monologhi di grande successo come “Livia” e “Bucce”. Al lavoro di attrice e drammaturga affianca quello di regista di opera per enti quali il Teatro Comunale di Bologna, il Festival Donizetti Bergamo, Operastudio Tenerife, il Teatro Sociale di Como, l’Opera di Firenze. Andrea Macaluso si diploma come attore presso la Scuola di teatro di Bologna Alessandra Galante Garrone. Lavora tra gli altri con: Josè Sanchiz Sinisterra, Societas Raffaello Sanzio, Claudio Longhi, Giuliana Musso, Massimo Verdastro, Gabriele Lavia con cui lavora dal 2008 al 2016 in 7 spettacoli. Da anni si dedica anche alla regia e alla drammaturgia, come ne “Le fiabe di Andersen” o “Il deserto dei Tartari” prodotti dal Teatro della Toscana o in “Pinocchi” da Collodi (Carpe Diem Festival), e “Bestie” da Federigo Tozzi (Festival Intercity - teatro della Limonaia). Nel 2016 fonda a Firenze “Il Lavoratorio”, spazio culturale dedicato alle arti performative.