Alla BiblioteCanova le ‘Camminate Fiorentine: Bellosguardo, Monte Oliveto, Marignolle'

Firenze, 2 aprile 2025 - Bellosguardo, Monte Oliveto, Marignolle: tre colli d’Oltrarno ancora fuori dalle rotte del turismo di massa per altrettanti percorsi alla loro scoperta. Sono le ‘Camminate fiorentine’. Dopo il successo delle visite guidate gratuite, la presentazione del libro ‘Camminate fiorentine: tre itinerari tra storia arte e natura’, arriva questo sabato 5 aprile 2025 alle 17 alla BiblioteCanova in via Chiusi angolo via Canova.

Un volume per svelare quest’area sospesa tra campagna e città a ovest di San Frediano, scritto dai giornalisti Carlo Casini e David Fabbri: un progetto ideato e curato dalla storica dell’arte Olivia Turchi per Associazione Città sostenibile e il Conventino Caffè letterario, e Silvia Tozzi per Florence Art Edizioni.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Quartiere 4 del Comune di Firenze e Lega Spi Cgil Firenze. Alla presentazione insieme agli autori, a Olivia Turchi e all’editrice Silvia Tozzi, interverranno il presidente di Quartiere 4 Mirko Dormentoni, Cristiano Nesti (membro Commissione Cultura del Q4) e il segretario di Spi Cgil Firenze Mauro Calosi.

128 pagine corredate da oltre 200 foto, che passo dopo passo svelano in tre itinerari ad anello tutte le strade e i tesori in esse custoditi. Dimore illustri, opere pregevoli e una natura che cela vegetazione e fauna inaspettate. Strade a tratti impervie ci portano in pochi istanti a dominare la città e a passeggiare, guida alla mano, all’ombra di architetture imponenti ed eleganti, a visitare luoghi di culto e a sostare in spazi verdi sotto alberi secolari avvolti da un silenzio impagabile. Un libro arricchito da aneddoti che lo rendono una lettura piacevolissima e originale, grazie anche agli scatti di Sandra Ceccarelli, Marco Giorgi, Renato Piazzini che saranno in mostra in biblioteca fino al 26 aprile 2025.

“Questo libro è una bella scoperta, una risorsa di conoscenza importante per il nostro territorio perché racconta di luoghi ricchi di storia e di paesaggio ma nuovi per molti cittadini e turisti e che, anche grazie a Casini e Fabbri, speriamo che acquisiscano il giusto riconoscimento da parte dell’opinione pubblica”, commentano Dormentoni e Nesti. “Questa guida è anche un invito a degli itinerari tanto facili da percorrere a piedi quanto stimolanti per conoscere le bellezze del nostro quartiere – aggiunge Calosi – Uno strumento utile quindi per la salute degli anziani, poiché incentiva sia l’attività motoria che quella intellettiva della lettura”.