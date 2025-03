Al Maggio in scena 450 bambini con Le Streghe di Macbeth

Firenze, 7 marzo 2025 - Dal 12 al 18 marzo nella Sala Grande del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, va in scena 'Le streghe di Macbeth', riduzione dall’opera di Verdi, con una prova generale aperta (mercoledì 12 marzo ore 20), una recita aperta al pubblico (sabato 15 marzo ore 20) e tre recite riservate alle scuole (13-14 e 18 marzo ore 10.30). Lo spettacolo è il momento conclusivo del Progetto All’Opera… Le scuole al Maggio!, giunto alla 18/a edizione, e quest’anno coinvolgerà in palcoscenico 450 bambini delle scuole primarie di Firenze in veste di attori e coro di voci bianche e alcuni studenti che hanno attivato percorsi di Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), tutti in scena a fianco di artisti professionisti. Un lavoro di formazione e preparazione intenso che di anno in anno è sempre più apprezzato e richiesto dalle scuole del territorio e non solo. In platea, infatti, per le recite riservate alle scuole, saranno presenti 4.500 studenti provenienti da 69 istituti scolastici di 32 comuni tra Toscana e Trentino Alto Adige (province di Arezzo, Firenze, Pisa, Prato, Pistoia, Lucca, Siena e Trento), che parteciperanno “attivamente” cantando dalla platea alcuni brani dello spettacolo attraverso un percorso di formazione ad hoc a cura di Venti Lucenti.