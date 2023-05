A Santa Maria Novella Lella Costa apre il festival 'Firenze dei bambini'

Firenze, 18 maggio 2023 - Sarà Lella Costa, “a tu per tu” con Italo Calvino, a tagliare il nastro dell’edizione numero 10 di Firenze dei Bambini, la tre giorni di eventi gratuiti - organizzata da Comune di Firenze con l’ideazione e l’organizzazione di Muse – in programma in città dal 19 al 21 maggio. È aperto a tutti l’evento di apertura previsto venerdì 19 alle 17.30 nel Chiostro grande di Santa Maria Novella: qui, dopo la premiazione delle classi vincitrici del concorso “Il nostro Palazzo Vecchio”, piccoli e grandi vivranno la magia dell’incontro con una delle più importanti interpreti del teatro italiano, Lella Costa, che racconterà a piccoli e grandi estratti delle incredibili storie dei personaggi calviniani, dal Barone rampante al Visconte dimezzato. L’edizione 2023, la decima della manifestazione, è infatti dedicata a Italo Calvino, pilastro della letteratura italiana del Novecento, nell’anno in cui ricorre il centenario dalla nascita. Firenze dei Bambini 2023 prende infatti le mosse dai racconti e dai romanzi dello scrittore, per invitare piccoli e grandi a un viaggio nel suo "multicolore universo di storie", ma anche un viaggio nella storia che accomuna tutti noi, in cui personaggi e persone costruiscono un mondo nuovo. La tre giorni di eventi gratuiti accompagnerà le famiglie con bambini alla scoperta di un mondo magico, in cui i nidi dei ragni hanno porticine tonde che si possono aprire e chiudere. Un mondo pacifico, in cui le mani degli altri diventano soffici come il pane, per camminare insieme nella notte "In mezzo alle lucciole". Il titolo dell’evento è infatti tratto dal primo libro di Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno, scritto a soli ventitré anni subito dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Per tre giorni Firenze si animerà con centinaia di attività, letture, spettacoli, laboratori e percorsi organizzati in vari luoghi del centro e delle immediate periferie, permetteranno di vivere Firenze come un enorme e meraviglioso libro della vita. La mattina di venerdì 19, come consuetudine, troveranno conclusione i progetti educativi de Le Chiavi della città della Direzione Istruzione del Comune di Firenze, diffusi in tutti i principali luoghi fiorentini, dal parco delle Cascine al Mercato centrale, da Vigilandia a Villa Lorenzi, offrendo uno spaccato del lavoro svolto dai docenti e dalle classi grazie ai progetti attivati con l’amministrazione comunale. Il festival vedrà poi il suo pieno sviluppo nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 maggio, quando le iniziative prenderanno vita in tutta la città, da Palazzo Vecchio all’Istituto degli Innocenti alla biblioteca delle Oblate, dal Giardino dell’Orticoltura al complesso di Santa Maria Novella fino all’ex carcere delle Murate, sono questi i principali poli nei quali si svolgeranno gli eventi gratuiti del festival.