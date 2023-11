A Parigi festa per Ferruccio Soleri, l’Arlecchino del teatro

Firenze, 4 novembre 2023 – Il 6 novembre si festeggeranno i 94 anni di Ferruccio Soleri, l’interprete del goldoniano Arlecchino servitore di due padroni, diretto per più di cinquant’anni da Giorgio Strehler.

Una grande festa lo aspetta a Parigi organizzata dall'Istituto di cultura italiano in rue de Varenne. Un evento in piena regola che sarà ospitato nei saloni settecenteschi dell’Hôtel de Galliffet, già Ministero degli Affari esteri francese e oggi sede, appunto, dell’Istituto italiano di cultura di Parigi. Un grande omaggio al teatro italiano e ad uno dei suoi protagonisti, alla presenza dell'ambasciatrice d’Italia, Emanuela D’Alessandro.

Ferruccio Soleri che è nato a Firenze il 6 novembre 1929, sarà circondato da amici del mondo del teatro, tra cui il direttore dell’Istituto da poco nominato, Antonio Calbi; il direttore del Piccolo Teatro di Milano, Claudio Longhi; e Jack Lang, ex ministro della Cultura, presidente dell’Institut du Monde Arabe e cofondatore con Strehler del Théâtre de l’Europe nel 1983.

Soleri era un giovane mingherlino quando Strehler gli affidò il ruolo di Arlecchino, ed era il 1963. Da allora l'attore ha indossato soprattutto questa maschera nel corso della sua lunga carriera: in più di cinquant’anni di spettacoli, 3mila rappresentazioni in 40 Paesi del mondo e per più di due milioni di spettatori. E per questa speciale serata Ferruccio Soleri indosserà di nuovo la sua iconica maschera di Arlecchino, incarnando il mitico personaggio dominato da fame, astuzia, paura e poesia. Lungo il percorso incontrerà un altro Arlecchino (Enrico Bonavera), Smeraldina (Alessandra Gigli) e Brighella (Carlo Boso).

Una serata che sarà una dichiarazione d’amore per il teatro, tra sketch, proiezioni, aneddoti e ricordi. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del grande teatro.