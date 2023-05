A Firenze la sesta edizione del progetto 'Per Michela'

Firenze, 10 maggio 2023 - Torna la sesta edizione del progetto “Per Michela”, che ogni anno si dà appuntamento con una serie di iniziative per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne, nel ricordo di Michela Noli, la 31enne uccisa nel 2016 dall'ex marito. Il progetto per il 2023 è stato presentato questa mattina in Palazzo Vecchio alla presenza di Paola Alberti e Massimo Noli, genitori di Michela. Anche quest’anno, il programma prevede due iniziative che si terranno domenica 14 maggio e giovedì 15 giugno. Nato con l’obiettivo di attivare strumenti di sensibilizzazione nei contesti lavorativi e di sostenere l’autonomia di donne e bambini sopravvissuti a situazioni di violenza, il progetto “Per Michela” porta la propria voce per le strade della città, non solo per ricordare ma anche per costruire, ampliare e rafforzare la rete di protezione per le donne. “Corri per Michela”, organizzato dal Gs Le Torri in collaborazione con Toscana Aeroporti, Artemisia Centro Antiviolenza, Uisp Sport per Tutti e Quartiere 4 è il primo appuntamento ed è fissato per le 8.30 di domenica mattina, momento di ritrovo per la corsa podistica non competitiva di 7 km o, in alternativa, della passeggiata ludico-motoria di 5km, che prenderà il via dal Giardino Michela Noli in via Torcicoda alle 9.30. La partecipazione alla corsa richiede una quota di iscrizione di 5 euro (2 euro per partecipare alla camminata), che verranno interamente devoluti all’associazione Artemisia per le attività a supporto delle donne e dei bambini/bambine vittime di violenza. Le preiscrizioni per le società e gli atleti singoli si ricevono via e-mail a [email protected] entro le ore 22 del 12 maggio 2023. Giovedì 15 giugno, alle ore 19:00, invece, si terrà l’evento “Insieme per Michela”, un concerto ad ingresso libero presso UltraVox, nell’Anfiteatro Ernesto De Pascale alle Cascine. L’evento coincide con la serata finale del “Metropolitan Area Contest”, concorso musicale per band giovanili della città giunto alla quinta edizione. “Non dimenticare e portare i valori della non violenza: grazie a ‘Corri per Michela’, e grazie alla volontà dei suoi genitori, possiamo continuare il nostro impegno contro la violenza sulle donne e a favore dei diritti e del rispetto - ha detto l’assessora Benedetta Albanese -. Siamo a fianco della famiglia e, grazie alla loro forza di volontà, abbiamo sempre più determinazione nel vincere la sfida di civiltà a favore di tutte le donne”. “Sarà un'occasione per incontrarsi, camminare e correre insieme per ricordare Michela – ha dichiarato l’assessore Cosimo Guccione –. Invito tutti a partecipate a questa corsa: ci sono tanti modi per dire 'no' alla violenza sulle donne e uno di questi è partecipare alle manifestazioni sportive nate per cercare di combattere questa piaga. Grazie al Gs Le Torri Podismo per l’impegno che da sempre mette in questa e in altre iniziative di solidarietà”. “Siamo particolarmente legati al progetto “Per Michela” ed è per questo che ci impegniamo ogni anno per la realizzazione di queste iniziative con la speranza che possano raggiungere un pubblico sempre più ampio. Anche all’interno della nostra società, ormai dal 2017, ci adoperiamo affinché tra i dipendenti ci sia la massima comprensione di questi temi e lavoriamo per dare loro gli strumenti necessari per gestire eventuali situazioni di violenza e fornire il supporto necessario alle vittime.” ha affermato Toscana Aeroporti.

Niccolò Gramigni