A 30 anni dalla nascita un incontro a Firenze sulla Federazione Laburista

Firenze, 15 novembre 2024 - Trent’anni fa, dal 4 al 6 novembre 1994 si svolgeva a Firenze il congresso costitutivo della Federazione Laburista che associava una decina di deputati e cinque senatori. La Federazione Laburista doveva essere una delle formazioni politiche che agli Stati generali del 1998 costituiva i democratici di sinistra, togliendo dal simbolo del Pds quello del Pci con la falce e il martello e sostituendolo con il simbolo del partito socialista europeo (Pse). “Allo scopo di preparare una valutazione storica di questo percorso – ha detto Valdo Spini che della Federazione laburista è stato presidente fondatore – stiamo predisponendo un sito internet per la raccolta dei documenti che verrà presentato lunedì 18 novembre alle ore 16 presso lo Spazio Rosselli, Via degli Alfani 101 rosso”. Interverranno Fabio Martini inviato de La Stampa, Anna Salfi già sindacalista e presidente della Fondazione Altobelli, Roberto Speranza deputato ed ex Ministro, Francescomaria Tedesco associato di filosofia politica all’Università di Camerino, Pierluigi Regoli segretario dei giovani laburisti. Presiederà lo stesso Valdo Spini. Nel sito internet verrà anche collocato il link per i documenti sulla Federazione Laburista conservati nell’archivio storico della Camera dei Deputati che ne sta predisponendo un riordino in vista di una loro pubblicazione. “Se l’esperienza laburista – ha commentato Spini - rappresentò allora una reazione innovativa alla crisi del Psi, oggi il termine laburista ricorda il necessario ancoraggio al mondo del lavoro in tutte le sue componenti, tanto più necessarie in un epoca di grandi sconvolgimenti politici, economici e sociali”.