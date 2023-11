“I 39 scalini” di Parlow, prima assoluta in Italia

Firenze, 7 novembre 2023 – Importante debutto nazionale venerdì 10 al Teatro Lumière Firenze (via di Ripoli 231) ore 20.45 (e in replica sabato, domenica alle 16.45; sabato 18e domenica sempre pomeridiana) de “I 39 scalini” uno straordinario spettacolo ispirato al film degli Anni 30 del maestro del brivido, Alfred Hitchock di Patrick Parlow per la regia di Riccardo Giannini, maestro della commedia brillante italiana.

Una storia rocambolesca, divertente, con un ritmo serrato che debutta a Firenze per poi girare i teatri d'Italia.

Dopo il grandissimo successo nei teatri degli States e a Londra, ACDC PRODUCTION, LA MASCHERA DI DIONIOSIO, E ANDREA VANGELISTI, hanno deciso di acquistare i diritti dello spettacolo per poterlo riproporre la prima volta in Italia.

Sul palcoscenico un'intrigata vicenda di spionaggio che nasce da un omicidio che coinvolgerà l'inconsapevole Richard Hanney, londinese annoiato, e lo costringerà ad affrontare pericolose situazioni per riuscire a discolparsi, trovando così la soluzione del mistero.

Uno spettacolo dal ritmo travolgente: assistente alla regia, Diana Volpe, in scena attori come Andrea Vangelisti, Raffaella Afeltra, Vieri Raddi, Simone Petri e Lorenzo Fiorentini per una storia rocambolesca quanto divertente.

Il regista Riccardo Giannini, fiorentino, come molti sanno ha firmato musical immortali e grandissimi successi come, fra gli altri, il Rocky Horror Show che ha trionfato nei teatri di tutta Italia,e un altro grande record di incassi come La sposa cadavere.

Da non perdere.

Info: [email protected] [email protected]