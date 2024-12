Zone collinari. Controlli potenziati

Polizia municipale, più controlli in collina. Durante questi servizi nella zona collinare, venerdì scorso gli agenti hanno trovato e sequestrato due scooter senza assicurazione: i mezzi erano da tempo in sosta in un parcheggio in via Borro dell’Ermellino, nella frazione di Castellare. I mezzi sono stati sottoposti a sequestro, finalizzato alla confisca se i proprietari, ai quali sarà comminata una sanzione di circa mille euro, non provvederanno a stipulare una polizza. "Ringrazio gli agenti per il capillare lavoro svolto – afferma l’assessore alla Sicurezza urbana Lorenzo Vignozzi – la sicurezza e il rispetto della legalità sono un diritto di tutti, per questo è importante che i nostri servizi di controllo siano estesi a tutte le aree di nostra competenza".