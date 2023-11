Zone alluvionate. La giunta approva un altro pacchetto aiuti

Il Comune di Sesto Fiorentino mette a disposizione attrezzature e personale tecnico in aggiunta a quello impegnato già dal 3 novembre scorso per supportare l’Amministrazione comunale di Campi Bisenzio. La giunta comunale ha infatti approvato, nell’ultima seduta, la delibera che autorizza formalmente l’impiego dei dipendenti comunali sulla base delle indicazioni provenienti dalla Protezione civile. "Fin dalle prime ore dell’emergenza la nostra Polizia Municipale, gli operatori e le associazioni di Protezione civile si sono messi a disposizione, fornendo assistenza e supporto nelle zone alluvionate di Campi - sottolinea il sindaco Lorenzo Falchi (nella foto) - a tutte e tutti loro rivolgo un ringraziamento, per la generosità e la professionalità con cui hanno risposto a questa emergenza". Ora il via libera della giunta apre anche ad altre possibilità: "L’atto approvato – prosegue infatti il primo cittadino- non solo formalizza le attività in corso, ma prepara il terreno per le fasi successive in cui sarà importante poter contare su ulteriori tipi di competenze, soprattutto di tipo tecnico, per la ricostruzione. Il percorso verso la normalità sarà lungo e in nessun momento faremo mancare vicinanza e sostegno agli amici di Campi e a tutte le popolazioni colpite". Laiuto delle Istituzioni si affianca da quello subito messo in moto da associazioni, aziende, circoli e strutture del territorio sestese. Alla lista si sono aggiunti anche i tre Istituti comprensivi di Sesto che hanno lanciato una raccolta di materiale scolastico in favore delle scuole campigiane alluvionate: entro il prossimo 15 novembre, in particolare, potranno essere donati cancelleria, astucci, quaderni oltre che giochi per l’infanzia.