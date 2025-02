Zodiac solidale. La borsa di studio per gli sportivi

Anche quest’anno lo Zodiac di Tavarnuzze apre le porte alla solidarietà con un doppio obiettivo: finanziare una borsa di studio sportiva e sostenere il pagamento dei centri estivi per famiglie in difficoltà nelle piscine della Rari Nantes Florentia di Impruneta, Firenze e Pontassieve. Domenica in acqua scendono i "Rarini per amore": 443 atleti si contendono il terzo trofeo di nuoto regionale giovanile. sarà una staffetta di sport e solidarietà che vedrà la partecipazione di quattordici società. Merito dell’associazione Rarini per Amore onlus, fondata da Monica Maria Belardi e dal marito Andrea Pieri grazie ai regali per il loro matrimonio nel 2017 e poi proseguita oltre la morte della signora dopo una lunga malattia combattuta con fede e tenacia. L’obiettivo è proprio sostenere le famiglie bisognose nella pratica sportiva natatoria nel nome dei valori sani dello sport e - nella volontà e oggi nel ricordo di Monica Maria - questa iniziativa rappresenta appieno l’altruismo e la generosità che sono state sue caratteristiche per tutta la vita.

Manuela Plastina