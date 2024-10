Zero Assoluto, torna il pop dei primi anni 2000

Tra i massimi esponenti della musica pop italiana dei primi anni 2000, gli Zero Assoluto approdano domani (ore 21) al Viper Theatre di Firenze, nell’ambito del Club Tour 2024: un concerto speciale, in cui il duo romano composto da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi ripercorre 20 anni di carriera, dai successi dei primi anni fino alle recenti uscite. Con brani come ’Svegliarsi la mattina’, ’Semplicemente’ e ’Per dimenticare’, gli Zero Assoluto sono stati punto di riferimento di un’intera generazione che oggi li considera come i fratelli maggiori della nuova scena pop. A conferma di questo interesse per la loro musica, c’è anche il successo dei singoli pubblicati negli ultimi due anni come ’Cialde’, con la collaborazione di Colapesce , ’Fuori noi’ featuring Gazzelle e ’Astronave’, scritto sempre insieme a Gazzelle e prodotto da Federico Nardelli.

Gli Zero Assoluto si preparano per un 2025 pieno di emozioni. A marzo saranno all’Unipol Forum per ’Milano canta gli Zero Assoluto’, un grande evento per rivivere un pezzo di storia della musica italiana, mentre pochi giorni dopo suoneranno per la prima volta a Londra. ’Milano canta gli Zero Assoluto’ si svilupperà come un racconto musicale, attraverso i brani che hanno segnato le tappe della loro carriera, riportando alla luce ricordi ed emozioni. Soprattutto tra quei millennials che hanno vissuto la loro adolescenza cantando strofe e ritornelli degli Zero Assoluto.