Zendaya e Tom Holland al museo. E Ghali è al Luna Park di Camaiore

Una cosa è certa. Nessuno avrebbe mai pensato che in un assolato giorno d’agosto due divi del cinema mondiale arrivassero a Perugia e si inoltrasse all’interno dei corridoi della Galleria Nazionale dell’Umbria ad ammirare le opere del Perugino e uno dei quadri più belli di Klimt: Le tre età.

La coppia formata nientemeno che da Zendaya, l’attrice di Dune e di Challengers, e dallo Spiderman dei nostri giorni, Tom Holland, si è intrattenuta al museo e ha gustato l’arte e la cultura umbra. Chissà se si saranno soffermati ad assaporare anche dei buonissimi piatti a base di tartufo. E loro due sono solo gli ultimi di una lunga lista di personalità che hanno deciso di passare le loro vacanze in questa splendida regione. Magari faranno anche un passaggio a Villa Solomei, da Brunello Cucinelli, per il quale Zendaya ha posato ultimamente.

Oltre ai divi di Hollywood, ci sono emozioni e luoghi che ci riportano all’adolescenza e all’infanzia. A volte basta poco per rimanere colpiti e tornare a sorridere. Sarà quello che è accaduto anche a Ghali mentre faceva un giro all’interno del Luna Park di Lido di Camaiore? Sicuramente lo è stato per tutti quei ragazzi e fan che sono rimasti di stucco quando lo hanno riconosciuto mentre colpiva con una pistola ad aria compressa le lattine in cerca di un premio.

Tante foto e tanti video, infatti, lo immortalano mentre firma autografi sulle magliette e sono tanti i selfie postati sui social con il rapper che quest’anno è tornato a Sanremo, accompagnato dal suo amico extraterrestre Rich Ciolino, con la hit “Casa mia“ che ha fatto cantare grandi e piccini.

Premio ugola d’oro, invece, è stato assegnato a Leonardo Pieraccioni, che sul lungomare di Castiglioncello si è improvvisato Freddy Mercury mentre canta in un inglese maccheronico “Another one bites the dust“, o qualcosa che lo ricorda. È lo stesso attore e regista toscano, a postarlo sui social con una bellissima “caption“, che sarebbe, poi, la didascalia: "Inglese da rivedere ma sound bomba! Si parte in tour". Chissà cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi dal mattatore fiorentino.

Lorenzo Ottanelli