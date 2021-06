Firenze, 12 giugno 2021 - Anche Coin e Zara chiudono a Firenze: nel centro storico martoriato da un anno e mezzo di crisi covid anche i grandi marchi hanno deciso una riorganizzazione della loro presenza nel capoluogo toscano. Contando anche Disney Store che chiude i battenti e non riaprirà, sono più di 150 i lavoratori interessati da queste chiusure. Zara chiuderà il punto vendita di via Calimala. Rimarrà lo store di piazza della Repubblica.

Per molti di loro il futuro è più che mai incerto. Solo Coin riaprirà e lo farà all'ex Capitol. Riaprirà però nel 2022. Una vera e propria ecatombe per le grandi marche nel centro storico di Firenze. Il caro affitti non perdona e dunque in questa estate 2021 di ripartenze diversi fondi importanti rimarranno vuoti, almeno per il momento. Coin era in via Calzaiuoli dall'inizio degli anni Novanta.

Disney Store e Coin erano due realtà importanti del commercio di via Calzaiuoli. Mentre il magazzino Zara di via Calimala rimarrà vuoto (un centinaio sono gli addetti del punto commerciale). Per quanto riguarda Zara, da fonti sindacali si sa che parte dei lavoratori saranno impiegati nello store dei Gigli.