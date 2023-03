Weekend al mercato tra artigianato e fiori

Artefacendo, la mostra mercato dedicata da Cna al meglio dell’artigianato artistico, sarà presente, oggi e domani, in edizione straordinaria a Sesto in piazza Vittorio Veneto (ore 10-20) nell’ambito della manifestazione "Fiorinfiera". Nell’occasione sarà possibile ammirare ed acquistare il "vero fatto a mano a chilometro zero": moda e relativi accessori, gioielli, ceramiche, bigiotteria, oggetti d’arte, dipinti. Tutte produzioni artigianali realizzate con lavorazioni specifiche. La kermesse dedicata ai fiori sarà invece allestita, nel centro cittadino, in un’ampia area espositiva che si estenderà tra piazza Vittorio Veneto e via Cavallotti (florovivaisti, materiale per giardini e vita all’aria aperta), via Dante Alighieri e via Verdi (imprese agricole, prodotti a km 0 e mercatino). Saranno presenti anche mercatini di solidarietà e stand gastronomici gestiti dalle associazioni di volontariato.