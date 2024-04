Wander and Pick. Il parco di tulipani torna a fiorire

È tornato a fiorire il giardino dei tulipani, il progetto di architettura paesaggistica Wanderandpick promosso per il terzo anno consecutivo. L’iniziativa è portata avanti in collaborazione con l’associazione Le Tribù della terra Ong (Pacme, da un’idea di Alessandra Benati) ed è stata inaugurata nei giorni scorsi al parco fluviale, nell’area retrostante La Locanda. Wanderandpick ha, come sempre, l’obiettivo di valorizzare e promuovere dal punto di vista ambientale e di marketing territoriale, attraverso la raccolta dei tulipani, spazi verdi e aree comunali. Il giardino è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19. Oltre ad ammirare i fiori , è possibile raccogliere i tulipani lasciando un’offerta libera. Si può anche scegliere se prendere anche il bulbo, per poi piantarlo nel proprio giardino in vista della fioritura del prossimo anno.