’Walk Around The Moon’. La Dave Matthews Band fa tappa in città

Dopo cinque anni di pausa, la Dave Matthews Band torna con un tour e con l’album ’Walk Around The Moon’. Dopo una lunga tournée in nord America, domani è protagonista al Nelson Mandela Forum alle 20. Spazio allora all’inconfondibile indie-pop-rock del gruppo nato a Charlottesville, che non disdegna venature folk e country e saettanti avventure dalla parte più dura del rock. Con un attitudine jazz che vede spesso la DMB allungare a dismisura i pezzi dal vivo con travolgenti improvvisazioni. Dave Matthews & Co, che in carriera hanno venduto oltre 38 milioni di copie, con ’Walk Around The Moon’ continuano a narrare storie connesse alla passione per il viaggio con un sound solido e variegato.

G.Ball.