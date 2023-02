Voragine in San Frediano C’è l’ipotesi parcheggio alternato

"Sembra che la strada sarà riaperta al passaggio delle macchine, ma sarà previsto un sistema di parcheggio alternato, almeno per un primo momento – spiega Maddalena Maiorino del comitato cittadino di San Frediano – Questo sistema, gia sperimentato in alcune via del centro, come in via dei Serragli, consente di ridurre nettamente la velocità di transito delle automobili; fortunatamente per ora non è prevista la riapertura per i mezzi pesanti, come autobus e camion". Tra le preoccupazioni per il futuro del quartiere si è tenuto ieri pomeriggio l’incontro tra l’assessore alla mobilità e trasporto pubblico locale Giorgetti ed il comitato dei residenti di San Frediano. I problemi nascono il 22 dicembre quando nella via centrale del rione si spalancò una voragine nella carreggiata. Nei giorni seguenti al cedimento gli abitanti iniziarono a notare crepe nei muri, portoni bloccati e danni agli scantinati. Nell’attesa di una soluzione la strada fu chiusa e il passaggio agli autobus impedito.

Dopo la riunione di mercoledì sera, in cui gli abitanti del rione avevano fatto il punto della situazione, raccogliendo ulteriori testimonianze per elaborare un dossier da presentare il 2 marzo all’amministrazione, una delegazione di cittadini ieri è stata ricevuta all’assessorato di Porta al Prato. "L’assessore ha riconosciuto che i problemi della strada sono diffusi e non riguardano soltanto uno specifico civico. - spiegano i cittadini dopo l’incontro - Abbiamo parlato delle analisi effettuate e l’amministrazione ha detto che ci sono dei problemi relativi ai fondi pubblici e non possono fare le analisi dove i danni non si sono verificati".

Per lunedì è previsto un tavolo di confronto fra i tecnici del comune e quelli incaricati delle perizie dai residenti "Rimaniamo in attesa di questa riunione fra gli ignegneri dell’amministrazione ed i nostri – spiegano i cittadini – sulla base del confronto verranno prese le decisioni. Abbiamo in programma per il 2 marzo una riunione del comitato abitanti di San Frediano a cui prenderà parte anche l’assesore Giorgetti" concludono

Dall’incontro di ieri, è emersa la volontà dell’amministrazione di riaprire borgo San frediano al passaggio dei mezzi , ma per quanto riguarda gli autobus, che per i residenti sono una delle preoccupazioni principali, una decisione definitiva deve essere ancora trovata.

"L’assessore questa volta si è dimostrato disponibile ad ascoltarci, in base alle sue parole - continuano dal comitato - verrà preso in considerazione il rifacimento della via, ma questa volta tramite un percorso partecipativo che ascolti le istanze dei cittadini, ci sembra una prima buona notizia"

Gabriele Manfrin