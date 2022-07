Voli annullati e bagagli smarriti Caos Peretola, arriva il ’facilitatore’

di Olga Mugnaini Valige pronte e via, all’arrembaggio. Da giorni, ormai, varcare la soglia di un aeroporto equivale ad entrare in un girone infernale dal quale non si sa né come né quando se ne verrà fuori. L’aeroporto di Peretola non fa eccezione. Anche all’Amerigo Vespucci è infatti in un caos totale. E la confusione rischia di diventare ancora più drammatica con lo sciopero nazionale e internazionale proclamato per domenica prossima. Anche ieri voli annullati, partenze e arrivi con ritardi di ore. Per non parlare dei bagagli: metterli in stiva potrebbe voler dire non rivederli per settimane. Le compagnie aeree lo sanno e, guarda caso, a chi vuole viaggiare col bagaglio a mano non resta che pagare un supplemento. Nei giorni scorsi l’ufficio Lost & Found dell’aeroporto fiorentino, quello in sostanza dei bagagli smarriti, aveva superato quota mille fra borsoni, zaini e valige di ogni colore e misura. "E’ una ripercussione a catena che parte dai principali hub europei e che si ripercuote fino a noi – si spiega da Toscana Aeroporti – La colpa di tutti questi bagagli smarriti, ma soprattutto non consegnati, nasce dai problemi del servizio di handling. Londra è arrivata ad avere 25mila bagagli fermi. Come è possibile? Semplice: basta che non ci sia il personale a imbarcarli e sbarcarli. Qualche giorno fa anche noi a Firenze abbiamo avuto un picco con oltre mille bagagli fra non partiti o non restituiti". All’origine dei disservizi pare ci sia la ripresa repentina e inaspettata dei viaggiatori. Basti dire che anche a Peretola lo scorso aprile il traffico aereo è cresciuto del 400% rispetto al 2021, con vette che hanno superato la soglia pre pandemia. Di fronte a questa voglia di volare, per lo più negli aeroporti non c’è però il personale sufficiente. "Come Toscana Aeroporti fin da metà giugno abbiamo cominciato ...