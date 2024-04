Volano bottiglie e cartelli, sette denunciati

FIRENZE

Sette denunciati e una poliziotta ferita. E’ il bilancio della rissa fra immigrati peruviani scoppiata all’alba del giorno di Pasquetta tra piazza Dalmazia e alcune via limitrofe. Qui, secondo quanto ricostruito, si sarebbero affrontate non meno di una dozzina di persone, a giudicare dalle ferite di uno dei contendenti era presente anche un’arma da taglio, oltre a bottiglie di vetro recuperate dai cestini dei rifiuti e cartelli stradali, uno dei quali ritrovato sul fondo del Mugnone.

Poco dopo le 5 del mattino, al suono delle sirene delle volanti (avvertite dai residenti), la maggior parte dei contendenti si sarebbe inizialmente dispersa per le strade limitrofe alla piazza.

Le volanti della Questura hanno subito rintracciato e soccorso, nella vicina via Cisalpino, due cittadini peruviani di 25 e 30 anni, quest’ultimo vistosamente ferito (trasportato in ospedale verrà poi dimesso con una prognosi di 15 giorni).

Nel frattempo altri presunti partecipanti alla rissa sono stati individuati sempre nei pressi della piazza, due dei quali con il volto ricoperto di sangue (uno verrà trasportato in ospedale dal quale sarà poi dimesso in giornata con una prognosi di 15 giorni). Entrambi avrebbero tentato di allontanarsi, cercando inoltre di colpire i poliziotti con calci e pugni. Alla scena si sarebbero anche avvicinati altri tre sudamericani tra i 35 e i 40 anni che, dai primi accertamenti sarebbero risultati estranei alla vicenda.

Tuttavia, complice l’ubriachezza, una donna di 40 anni di quest’ultimo gruppetto avrebbe anch’essa aggredito gli agenti, colpendo con un calcio alla gamba una poliziotta (rimasta poi contusa con alcuni giorni di prognosi); gli altri due suoi “amici”, anch’essi in stato di ebbrezza, le avrebbero nel frattempo dato manforte a parole.

La polizia ha messo un punto alla vicenda ripristinando l’ordine nel quartiere di Rifredi: in attesa di ricostruirne le dinamiche, al momento i due cittadini stranieri identificati in via Cisalpino sono stati denunciati per rissa insieme ai due fermati pochi istanti dopo da un’altra pattuglia in piazza Dalmazia.

Inoltre, nei confronti di quest’ultimi e delle tre persone, che se pur apparentemente estranee alla rissa non si sarebbero risparmiati di aggredire, sia a parole che con i fatti, gli agenti, è scattata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. La 40enne peruviana, che ha ferito una delle agenti delle volanti, dovrà infine rispondere anche dell’accusa di lesioni a pubblico ufficiale.

ste.bro.