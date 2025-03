"Vogliamo la tramvia a Campi". Raccolte 200 firme a favore

Firme per la tramvia: sono già duecento quelle raccolte in poche ore dalla petizione ‘Tramvia per Campi Bisenzio: non perdiamo questa opportunità’ lanciata sulla piattaforma change.org. A proporla un gruppo di cittadini che si definisce "apolitico", ma che è "unito da un unico obiettivo: garantire che Campi non perda la straordinaria opportunità di avere la tramvia". Contemporaneamente è possibile aderire alla petizione anche ‘in presenza’ in alcuni dei negozi del centro storico o presso il circolo Arci Dino Manetti. I promotori della raccolta firme ritengono infatti che si tratti di "una infrastruttura essenziale per l’integrazione del nostro territorio nel sistema di mobilità dell’area metropolitana fiorentina". E si sono impegnati in prima persona perché temono che "ritardi burocratici e indecisioni possano mettere a rischio il progetto compromettendo l’accesso ai fondi del Pnrr, pari a oltre 280 milioni di euro".

Per non perdere questo finanziamento, infatti, i lavori devono essere completati entro giugno dell’anno prossimo. "Chiediamo quindi a tutti gli enti competenti di accelerare l’iter di approvazione affinché i lavori possano partire senza ulteriori ritardi. Questa battaglia non è contro qualcuno, ma per Campi Bisenzio". Tutto questo mentre ancora non c’è alcuna certezza su quando possa essere nuovamente convocata in Regione la Conferenza dei servizi (l’ultima è stata a inizio gennaio) chiamata a esprimersi su tutto il progetto, ma soprattutto sul ‘nodo’ rappresentato dalla parte finale del tracciato della linea 4.2, quella che dalle Piagge arriverà a Campi.

Pier Francesco Nesti