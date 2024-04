Informazioni e prevenzione, le iniziative in ospedale per la Giornata della salute della donna

Firenze, 13 aprile 2024 – Informazione e prevenzione: su questo doppio binario si sviluppa la Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile. Nell’occasione la Fondazione Onda ETS organizza dal 18 al 24 aprile la nona edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo di promuovere l’attenzione per la cura al femminile.

Molte le iniziative offerte dal presidio ospedaliero fiorentino Santa Maria Annunziata (Ponte a Niccheri). Per alcune visite o colloqui dove è prevista la prenotazione, di seguito i riferimenti per riservare il proprio posto.

Gli appuntamenti in programma

Oncologia medica - 18 aprile, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, piano 3, scala A Oncologia, sala di attesa A, incontro in presenza “Oncologia: tra progressi e fake news”, esperti coinvolti: oncologo, psiconcologo, nutrizionista, posti disponibili senza prenotazione; 22 e 24 aprile, dalle 13 alle 18, piano 3 scala A Oncologia, attività educazionale – elpispoint in Oncologia, alla presenza di: psico-oncologo, oncologo, volontario, posti disponibili senza prenotazione; 23 aprile, dalle 9 alle 14, piano 3, scala A, Oncologia, Day Hospital Oncologico, incontro con le pazienti in trattamento - Terrazza terapeutica con esperti coinvolti: oncologo, infermiere, operatore socio-sanitario, evento chiuso e limitato ai pazienti in trattamento, con numero di partecipanti consentiti su indicazione dell’oncologo curante.

Diabetologia – 21, 22 e 24 aprile, dalle 11.45 alle 12.15 e dalle 14 alle 15, primo piano Ambulatorio Diabetologia, Visite/Consulenze/Colloqui, disponibilità: sabato 21 aprile; lunedì 22 aprile; mercoledì 24 aprile, con prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail: [email protected].

Senologia – 23 aprile, dalle 14 alle 18, terzo piano, percorso B, stanza medici senologia, Visite/Consulenze/Colloqui, posti disponibili con prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail: [email protected].

Cardiologia – 22 e 23 aprile, dalle 13 alle 15, ingresso ospedale, Visite/Consulenze/Colloqui, senza prenotazione (10 posti disponibili).

Conferenza/convegno in presenza - 23 aprile, dalle 14.30 alle 17, nell’Auditorium Santa Maria Annunziata, seminario “La salute della donna, personalizzazione delle cure prevenzione e comunicazione”, posti disponibili senza prenotazione.