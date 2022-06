Visite mediche e prenotazioni on line, tre incontri informativi per i cittadini

Firenze, 24 giugno 2022 - Tre giorni dedicati alla verifica delle competenze digitali dei cittadini e la fruibilità del sistema Cup 2.0. Martedì 28 giugno, giovedì 7 luglio e venerdì 8 luglio alcuni operatori Cup saranno presenti con un punto informativo all’interno di tre presidi dell’Asl Centro per promuovere l’uso dei servizi online in sanità e rilevare i bisogni di competenze dei cittadini.

Si tratta di un’iniziativa strategica nazionale finalizzata a combattere il divario digitale e culturale presente nella popolazione italiana, in particolare tra gli over 65 ed i loro caregiver per sostenere la massima inclusione digitale e favorire l’educazione sulle tecnologie del futuro. In Ausl Toscana Centro sono stati individuati per l'esecuzione del progetto un presidio territoriale e due strutture ospedaliere.

Il dettaglio delle giornate

Presidio territoriale D’Annunzio di Firenze: martedì 28 giugno dalle 8:30 alle 12:30. Ospedale San Jacopo di Pistoia: giovedì 7 luglio dalle 11 alle 16. Ospedale Santo Stefano di Prato: venerdì 8 luglio dalle 10.30 alle ore 15. La verifica sarà effettuata con l'analisi dell’interazione tra i cittadini e gli operatori del servizio Cup, per indagare le principali criticità e i modelli di comportamento allo sportello, con interviste e test ad utenti in attesa del loro turno o che hanno appena terminato l’attività a sportello, sottoponendo loro alcune domande e chiedendo di effettuare alcune prove su servizi digitali da mobile. Il servizio Cup Online è fruibile attraverso il portale regionale denominato "Prenotasanita" o tramite App "Toscana salute".

Questa iniziativa fa parte del progetto “Competenze Digitali –Senior eHeath”, interamente finanziato da Engineering e proposto all'interno del Progetto Repubblica Digitale.