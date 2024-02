Visite guidate per scoprire la città: "Nel ricordo di Firenze Capitale"

FIRENZE

Visite guidate alla scoperta di Firenze, itinerari culturali, il ripristino di circa 200 tabernacoli in città e nelle aree limitrofe. È il lavoro degli "Amici dei musei e dei monumenti fiorentini", presentato a Palazzo Vecchio. L’associazione è una certezza con i suoi 50 anni di attività. L’obiettivo è sempre lo stesso: valorizzare il patrimonio artistico, culturale e storico. Tra gli eventi per quest’anno gli incontri della domenica mattina all’interno dell’auditorium della Fondazione Cr Firenze. Il sabato previste visite guidate riservate ai soci, con attenzione ad itinerari artistici, corsi di storia dell’arte, architettura, archeologia. Grazie al lavoro dei volontari, ricorda una nota, sono aperti luoghi tipici di Firenze come la cappella di San Luca e dei pittori in piazza Santissima Annunziata, l’Accademia delle arti del disegno in via Orsanmichele.

"Grazie ai volontari degli Amici dei Musei e dei monumenti fiorentini – ha detto il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – abbiamo intrapreso una collaborazione significativa: abbiamo aperto le sale di Firenze Capitale, nelle quali è stata allestita una mostra per ricordare quando Firenze era capitale del Regno d’Italia". La vicesindaca di Firenze e assessora alla Cultura Alessia Bettini ha affermato che si tratta "di un bellissimo esempio di cittadinanza attiva".

Niccolò Gramigni