Visioni d’Europa. Emergenze e sfide dei nostri giorni

Emergenze climatiche, guerre, stravolgimenti politici. Per comprendere meglio le sfide che l’Europa e il mondo contemporaneo stanno affrontando, a Firenze sta per aprirsi la rassegna di documentari e dibattiti ’Visioni d’Europa’. L’Istituto Universitario Europeo ha organizzato, fino a giugno, a Palazzo Buontalenti un programma di film per lo più inediti in Italia, proiettati in lingua originale con sottotitoli, seguiti da dibattiti con esperti, tra cui Nathalie Tocci, Tommaso Nannicini e Bill Emmott. La rassegna propone sei incontri mensili con delle gemme della più recente produzione documentaristica mondiale, per riflettere sulla realtà che ci circonda. Si parte il 29 gennaio con l’anteprima italiana di ’Democracy under siege’ (2024), ‘Democrazia sotto assedio’, un documentario di Laura Nix che segue il lavoro dell’acclamata fumettista Premio Pulitzer Ann Telnaes, del Washington Post. Testata dalla quale si è recentemente dimessa dopo 18 anni di collaborazione, per protesta contro la censura di una sua vignetta. Il film offre una critica tagliente dell’ipocrisia politica contemporanea, attraverso le voci dei migliori commentatori politici americani.

Il 26 febbraio sarà la volta di ’20 giorni a Mariupol’ (2023), diretto da Mstyslav Chernov, e vincitore dell’Oscar per il miglior documentario del 2024. Il film segue una squadra di giornalisti ucraini che, nei primi giorni dell’invasione russa, racconta le atrocità della guerra nella città assediata di Mariupol. Seguirà un dibattito sul ritorno della guerra in Europa al quale parteciperà Bill Emmott. Il 28 marzo è invece in programma ’Blue carbon’ (2023), documentario sul formidabile potere appena scoperto del carbonio blu, per salvare il nostro pianeta dal surriscaldamento globale. "Occorre portare l’Europa vicino ai cittadini – ha detto Marco Del Panta, segretario generale dell’EUI - e questa iniziativa vuole contribuire a tale scopo, con semplicità e concretezza".

