Violenza sulle donne. Piazza San Francesco diventa una maxi coperta

Una scultura in bronzo realizzata dalla Fonderia Del Giudice raffigurante una giovane donna seduta su una panchina rossa, con accanto un mazzo di fiori, collocato al posto lasciato vuoto da una donna vittima di violenza sarà inaugurata l’8 marzo nel giardino del Gobetti Volta. È una delle iniziative a Bagno a Ripoli per la festa della donna e per ribadire il no alla violenza. Sul territorio verranno organizzati un flash mob a passo di danza, letture sulla parità di genere, uno spettacolo teatrale, un aperitivo solidale in Sala Ruah e anche l’iniziativa Viva Vittoria: piazza San Francesco diventerà un’unica gigantesca coperta variopinta composta da 500 coperte legate da un unico filo. Nel pomeriggio sarà possibile acquistarne una per il progetto anti-violenza di Ailo: il ricavato sarà devoluto alle associazioni Artemisia Centro Antiviolenza di Firenze, Nosotras Onlus e ACISJF. Le coperte sono state realizzate da donne e uomini di tutto il mondo col contributo di tante realtà ripolesi.

Manuela Plastina