Violenza sessuale, incubo per una ragazza a Calenzano. Arrestato lo stupratore

Firenze, 8 maggio 2023 – Incubo per una donna vittima di violenza sessuale da parte di un 39enne. E’ accaduto il 6 maggio mentre la ragazza stava andando in auto a trovare alcuni parenti a Calenzano. Il molestatore, C.F. italiano residente a Prato, con una scusa ha fermato la giovane che inizialmente, impaurita per la situazione, si è subito allontanata. Non ha avuto scampo però perché l’uomo è riuscito a raggiungerla sbarrandole la strada con l’auto. Poi l’ha assalita entrando nella macchina e, pronunciando frasi volgari e manifestando l'intenzione di avere un rapporto sessuale, le ha mostrato i genitali. La donna, tentando ancora disperatamente la fuga, è riuscita a telefonare ai propri parenti che sono corsi sul posto.

Lo stupratore, incurante della presenza di altre persone, ha bloccato la giovane facendola cadere per terra e sovrastandola con la chiara intenzione di compiere un rapporto sessuale. A quel punto è arrivata una pattuglia dei Carabinieri di Campi Bisenzio, allertati dal NUE 112, che sono riusciti a evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno trasportato la vittima, visibilmente scossa, al pronto soccorso dell'ospedale di Firenze da cui è stata dimessa con prognosi di 3 giorni per trauma cranico lieve e abrasione del ginocchio destro. L'autore del reato è stato dapprima bloccato, portato in caserma e tratto in arresto per il reato di violenza sessuale. Ora si trova nel carcere di Dogaia di Prato in attesa di convalida.