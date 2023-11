Rifredi, picchiano e rapinano coetanei: manette e ammonizione per tre minorenni

Firenze, 15 novembre 2023 – Aggrediscono e rapinano due coetanei. Per questo sulla scia del recente Decreto Caivano, da pochi giorni convertito in Legge, i primi nomi ad apparire sulle ultime 18 misure elaborate dalla divisione polizia anticrimine di via Zara e firmate dal Questore della provincia di Firenze sono 3 minori, due 14enni e un 17enne, arrestati sabato scorso dalla polizia di stato con l’accusa di rapina aggravata in concorso.

Secondo quanto ricostruito, il gruppetto è stato fermato dalle volanti della Questura nel quartiere di Rifredi dove, pochi attimi prima, altri due giovanissimi sarebbero stati aggrediti e derubati nel sottopasso della vicina stazione ferroviaria. Sempre sulla base di quanto emerso, gli indagati avrebbero impedito fisicamente la fuga ai malcapitati, uno dei quali sarebbe stato anche colpito con un pugno. Poi, nonostante il passaggio di altre persone, i tre avrebbero continuato ad agire indisturbati, sfilando il cellulare dalla tasca di una delle vittime e facendosi consegnare dall’altro dei contanti, paventando minacciosamente di avere al seguito (almeno uno di loro) un oggetto contundente.

Nei confronti dei tre giovani indagati è scattato l’avviso orale, un ammonimento formale a tenere una condotta consona alla legge, con conseguenze sempre più incisive per i destinatari, qualora questo non avvenga. Si tratta di una delle 18 misure di prevenzione emesse dal questore per anticipare quella che è la soglia di commissione dei crimini.

Questi provvedimenti hanno un percorso parallelo alle vicende giudiziarie e col tempo, quando naturalmente ne ricorrono i presupposti, possono portare anche per i giovanissimi a importanti divieti e obblighi, la cui violazione rischia, anche in questo caso, di far finire i contravventori dietro le sbarre di un carcere. Tra queste, la misura più incisiva è indubbiamente la cosiddetta “sorveglianza speciale” ma non è da sottovalutare neanche il divieto per coloro che ad esempio subiscono una condanna penale per i destinatari di “avvisi orali” di possedere telefoni cellulari, computer in rete e ogni altro sistema di comunicazione.

Stessa cosa per un cittadino georgiano di 37 anni denunciato più volte per furto e recentemente sorpreso a mettere a segno un taccheggio in un centro commerciale a Figline Valdarno.

Avviso orale anche per un 17enne denunciato lo scorso 8 novembre in quanto ritenuto dagli investigatori il presunto autore di almeno due violenti episodi: un tentativo di rapina in via San Zanobi ed un colpo andato invece a segno lo stesso giorno in via Pagnini.

Nel primo caso l’aggressore avrebbe colpito la vittima a calci e pugni cercando, senza riuscirvi, di portargli via il telefonino; nel secondo, il rapinatore sarebbe invece andato a segno facendoci consegnare da un giovane il telefonino, minacciandolo di avere con sé un coltello. A questi due reati si aggiungerebbe anche un tentato furto di una bici in centro. Quando le volanti lo hanno fermato, gli avrebbero trovato addosso almeno tre telefoni rubati.

Ancora avvisi orali per un cittadino romeno di 28 anni, già noto alle forze di polizia, recentemente fermato dalla polizia stradale a bordo di un’auto rubata a Genova; per 6 giovani, di età compresa tra i 16 e i 19 anni (di cui tre minorenni), denunciati per rapina e lesioni aggravate nell’ambito di una aggressione di gruppo avvenuta nell’hinterland fiorentino nei confronti di un ragazzo; per un altro minore di 17 anni arrestato la scorsa settimana dalla polizia ferroviaria di Santa Maria Novella con l’accusa di aver tentato di rapinare una persona in stazione usando dello spray al peperoncino.

Quest’ultima vicenda avrebbe creato anche non pochi problemi ai viaggiatori vicini in quel momento al luogo del delitto, poiché costretti a respirare accidentalmente la sostanza urticante: come conseguenza, una donna anziana sarebbe addirittura finita in ospedale per accertamenti. Ammonimenti dello stesso tipo, infine, anche per un 24enne originario della provincia di Siena, già noto alle forze di polizia, accusato l’estate scorsa di un furto di bici nell’empolese e per una fiorentina di 27 anni sorpresa con quasi 400 euro di profumi rubati in un esercizio commerciale di piazza della Repubblica.

Per quest’ultimi, essendo residenti fuori Firenze, è scattato anche il foglio di via obbligatorio. Non potranno rimettere piede nel capoluogo toscano o, a seconda dei casi, in altri comuni della provincia, per periodi di tempo che vanno da uno a quattro anni, anche un cittadino marocchino di 33 anni denunciato il mese scorso dalla Polfer in quanto avrebbe aggredito gli agenti che lo stavano identificando a seguito delle sue condotte moleste nei confronti di alcuni viaggiatori a bordo di un treno, brandendo anche un coltello; una 37enne originaria dell’Est Europa arrestata e denunciata più volte per reati predatori ed infine una 30enne residente nel pistoiese, già sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento che la vede indagata a seguito di almeno due furti di borse, con all’interno anche carte di credito.

La refurtiva sarebbe stata portata via a due anziane che le avevano momentaneamente lasciate incustodite per andare a prendere l’acqua ad un fontanello a Scandicci.