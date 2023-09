Viola Park, il gioiello è pronto. Porte spalancate per duemila tifosi

I tifosi domani entreranno finalmente al nuovo Viola Park. La cittadella viola infatti aprirà le porte alle 13 a 2000 persone per la primissima partita ospitata in uno dei due mini-stadi all’interno della cittadella sportiva di Pian di Ripoli: quello chiamato ‘Curva Fiesole’ in occasione della partita Fiorentina-Milan valida per il campionato di Primavera 1 Tim. L’indomani invece, domenica, alle 12 altri duemila appassionati viola saranno accolti nell’altro stadio, intitolato a Davide Astori, per il derby contro l’Empoli valido per il campionato Under 17. I biglietti sono acquistabili solo su www.bigliettifiorentina.com.

La notizia ufficiale delle prime partite nel nuovo centro sportivo è arrivata a pochi minuti dal via libera ottenuto dopo il sopralluogo della commissione pubblico spettacolo, che ha così firmato l’ultimo sì dopo quello ottenuto pochi giorni fa dal Genio Civile con l’approvazione della sanatoria richiesta dalla Fiorentina. La riunione si è chiusa con la firma del verbale che dà il via libera al rilascio dell’agibilità, in arrivo proprio dal Comune di Bagno a Ripoli entro oggi. Il gioiello voluto e costruito dal presidente Rocco Commisso potrà così finalmente aprire la porte. "Un’enorme soddisfazione – dichiara il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini – arriva al traguardo un lavoro grandissimo svolto dal nostro Comune. Un lavoro rapido, ma allo stesso tempo meticoloso, serio e attento, frutto della collaborazione da parte di tutti gli enti coinvolti, che ringrazio. Un ringraziamento particolare lo rivolgo però agli uffici comunali che hanno seguito tutto l’iter".

Il Comune di Bagno a Ripoli è pronto ad accogliere i tifosi di questo weekend: a loro disposizione ricorda il sindaco Francesco Casini, c’è il parcheggio provvisorio da 300 posti, che sarà attivo fin quando il Comune di Firenze non avvierà i lavori per lo scambiatore legato alla tramvia.

Ci sono poi 400 posti del centro sportivo, l’area per i motorini e altre aree di sosta nelle vie cittadine. Per la partita di domani sono previste riduzioni per tutti gli abbonati Pro: sarà necessario inserire il numero di tessera nel campo ’codice coupon’, lo stesso vale per gli abbonati Easy. Per le persone con disabilità con accompagnatore invece i ticket saranno disponibili secondo la procedura spiegata sul portale viola www.acffiorentina.com.

Per il grande evento inaugurale dell’11 ottobre a cui la società viola sta lavorando da giorni sono previsti vip, politici, sportivi, i rappresentanti dei viola club. In questo caso sarà messo a disposizione anche il parcheggio del vicino liceo Gobetti Volta. Un vero e proprio show fra adrenalina ed emozioni che porterà finalmente a sfogliare una nuova pagina della storia della Fiorentina.

Manuela Plastina