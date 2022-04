Villa Fiorita, caos per il rinnovo delle patenti Oltre 4mila fiorentini bloccati dal disservizio

Firenze, 29 aprile 202 - E’ esploso il problema del rinnovo delle patenti per invalidi e per over 80 con una o più patologie che devono passare dalla commissione medica. Ci sono oltre quattromila fiorentini che rischiano di superare il termine della scadenza che non riescono neppure a prendere l’appuntamento con la Medicina legale dell’Asl a Villa Fiorita di San Salvi dove la commissione patenti li sottopone a visita annuale, con verifica dei referti relativi agli accertamenti richiesti per le patologie: tutti da svolgere in regime privato.

Due problemi diversi hanno mandato in tilt il servizio di prenotazione telefonica, cui non si può accedere tramite Cup: la carenza di personale amministrativo e il boom di richieste arrivate a partire dal 31 marzo, tutte insieme.

Perché c’è stata questa ondata improvvisa? Nel periodo pandemico era stata sospesa la scadenza della validità di tutte le patenti, in base a norme nazionali adeguate al Regolamento Ue del 2021. Ma con la fine dello stato di emergenza nazionale causa pandemia (il 31 marzo scorso) è partita l’ultima proroga dei termini di scadenza di tutte le patenti e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità.

Dunque le patenti scadute entro quella data possono usufruire ancora della proroga trimestrale sancita a livello nazionale (fino al 30 giugno), mentre i documenti di guida in scadenza a partire dal primo aprile non godono di nessuna proroga e devono essere rinnovati nei termini previsti.

La Medicina legale è stata presa d’assalto. Le persone hanno cominciato a chiamare il numero di telefono dedicato della struttura, che non è un centralino. Non riuscendo a prendere la linea per il sovraffollamento, molti sono andati personalmente a Villa Fiorita, alcune visibilmente alterate per il grave disservizio che rischia di lasciarle a piedi: con la patente scaduta non si può guidare. Allo stesso personale spetta anche il rilascio del permesso temporaneo – prima veniva fatto dalla Motorizzazione civile – che dà validità alla patente sino al momento della visita. Il problema è che se non si riesce neppure a fissarla, le patenti scadono.

Ci sono stati anche momenti di tensione con il personale allo sportello che però non è responsabile della situazione.

A Villa Fiorita ogni anno vengono processate più di 10mila pratiche per il rinnovo delle patenti, oltre oltre alle altre attività legate al delicato lavoro delle commissioni d’invalidità, che ricevono un numero sempre più alto di richieste.

Da settembre, a causa del blocco delle assunzioni, c’è stata una riduzione della metà del personale, che è passato da sei a tre persone: si occupa delle prenotazioni ma anche di tutte le pratiche per le commissioni patenti e di invalidità.

"E’ scandaloso che non esista nemmeno un servizio di accoglienza per informare gli utenti, che entrano anche negli uffici provocando ulteriori ritardi nello svolgimento delle pratiche", denuncia Simone Baldacci, coordinatore della Fp Cgil Asl Toscana centro.

"In mancanza della rapida assunzione del numero necessario di personale per il funzionamento di questo importante servizio – continua Baldacci – la nostra organizzazione è pronta a proclamare lo stato di agitazione e il personale si atterrà alle attività previste dal proprio profilo professionale: se ci costringono a questo tutte le attività della Medicina legale andranno alla paralisi".

Una situazione critica. Alla quale l’Asl sta cercando di mettere una pezza. Il responsabile dei servizi amministrativi anche della Medicina legale dell’Asl Toscana centro, Ferdinando Milicia, spiega che arriveranno subito due persone dai servizi esternalizzati. Ma che saranno sufficienti solo a tamponare. Alla soluzione del delicato problema si sta lavorando su più fronti.