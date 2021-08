Firenze, 18 agosto 2021 - Una dolorosa notizia ha scosso la famiglia dei vigili del fuoco della Toscana e, in particolare, il nucleo cinofili. Infatti, a causa di una malattia è morto il cane Golia del conduttore Stefano Feroci, che ha fatto parte del nucleo cinofili dei vigili delVF della Toscana per diversi anni.

Golia, in servizio dal 2012 fino al 2018, è intervenuto per molte ricerche di dispersi. In particolare ricordiamo i terremoti di Amatrice e di Ischia, la valanga di Rigopiano, l'esplosione della villetta a Villamagna, le ricerche della bambina con la nonna a Reggello, della madre e della figlia al lago di Bolsena.

Golia è stato più volte protagonista all'ospedale pediatrico Meyer per intrattenimento bambini.