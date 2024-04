Vigili del fuoco volontari. Cambio al vertice. Nominato Zerbini

Passaggio di consegne per i vigili del fuoco volontari di Marradi. Giancarlo Zerbini, infatti, sostituisce Manuel Sturino nel ruolo di capo distaccamento. Quest’ultimo, arrivato a fine mandato, si era insediato prima della pandemia, e subito aveva dovuto affrontare l’emergenza sanitaria, gli incendi boschivi e l’emergenza neve fino ad arrivare all’anno scorso, quando il territorio ha subito emergenze territoriali importanti come l’alluvione tosco-romagnola e il terremoto. "Un mandato - spiegano i colleghi pompieri dell’Alto Mugello - molto movimentato. Per questo impegno e dedizione lo ringraziamo per aver intrapreso il ruolo di Capo Distaccamento in questi anni difficili".

