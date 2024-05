Assistenza ai disabili. Il Cui alla ricerca di nuovi volontari

Il Cui cerca volontari. La presidente dell’associazione che si occupa di assistenza alla disabilità, Patrizia Frilli, ha rivolto un appello ai giovani e ai cittadini che abbiano tempo da dedicare ai più deboli. "Chi decide di fare il volontario – ha detto – può mettersi in gioco con noi. Sarà possibile fare del bene agli altri, misurare le prorie capacità nell’affrontare situazioni nuove, aumentare la capacità di rapporto con il prossimo. I giovani otterranno attestazione di credito per il punteggio scolastico". Il cui ha quattro strutture nelle quali si assistono disabili nel loro percorso verso l’indipendenza di vita: a Casellina, Lastra a Signa, Scandicci, e Isolotto. Qual è l’aiuto che si può dare? "Intanto – ha detto ancora Frilli – nelle uscite del fine settimana per i Progetti Ci si vede e Friends, poi nei pomeriggio alla Baracca a Scandicci zona Vingone e come aiuto nelle attività degli Orti in Città al Giardino di Villa Doney, zona Vingone. Intanto giovedì alle 18:30, teatro Aurora di Scandicci il Cui dà appuntamento per uno spettacolo di beneficenza. Ingresso a offerta libera, posti unici non numerati. Per fare il volontario nell’associazione si può telefonare allo 055.254419 dalle 10 alle 12.30 dal lunedì al venerdì, oppure invia una mail a [email protected]