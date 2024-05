La città piange Roberto Nutini. Per 40 anni il volto del San Giusto

"Il Calcio a volte è un pretesto, una cornice dentro cui trasmettere ai giovani dei valori educativi e formativi che purtroppo rischiamo di vedere perduti", E’ con questo credo che Roberto Nutini (nella foto) ha guidato il San Giusto calcio per quasi 40 anni. Scandicci lo piange; ieri è scomparso dopo una lunga e dolorosa malattia. "Sempre presente – hanno scritto dalla società calcistica – sempre disponibile, una parola di conforto per tutti. Nei momenti di difficoltà sei sempre stato un faro. Mancherai a tutti coloro che ti hanno conosciuto e frequentato. Non ti dimenticheremo mai presidente! I tuoi ragazzi, i tuoi mister, i tuoi collaboratori , le tue famiglie, che ti hanno sempre voluto bene". "Spero che tutti si mettano una mano sul cuore – ha detto la vice presidente Simona Bargini – perché i valori di quest’uomo possano essere portati avanti dalle persone che lo hanno sostenuto e che ora sono a San Giusto nel suo nome e per la sua dignità". Il San Giusto ha 260 atleti iscritti, una scuola calcio accreditata di 3° livello, un settore giovanile avviato con una funzione sociale, e progetti di formazione e attenzione sulla tutela dei minori. Tutti obiettivi ai quali Nutini teneva tantissimo; un mantra quasi nella gestione della società sportiva orientata alla socialità e al sostegno ai ragazzi e alle loro famiglie. E da ieri è tanta la commozione in società, tra i familiari e gli amici. Cordoglio anche nel mondo del calcio, visto che in 40 anni di presidenza, Rolando Nutini si era fatto apprezzare. I funerali di Nutini si terranno domani alle 15,30 alla chiesa di Santa Maria a Torregalli.