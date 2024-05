La sicurezza stradale in un cortometraggio di Domenico Costanzo

È una ’piccola’ storia, una delle tante piccole e tragiche storie che segnano per sempre. È la piccola storia che spinge un padre, una madre, i fratelli, gli amici, i congiunti a portare fiori in quelle tappe della geografia del dolore che sono i luoghi di incidenti mortali. ‘Per sempre insieme’ è il titolo di un nuovo cortometraggio del regista Domenico Costanzo, autore tra l’altro dei film ‘Una vita da sogno’, ‘Play Boy’ e ‘Ho sposato mia madre’. La nuova opera di Costanzo è stata presentata alla Camera su iniziativa dell’onorevole Gimmi Cangiano, con i parlamentari Massimo Ruspandini e Andrea Casu e l’ideatrice del progetto Barbara La Rosa. E’ interpretata da Nicola Pistoia, la giovanissima Mariandrea Cesari, nota per la fiction Mediaset ‘Storia di una famiglia per bene’ e Thomas Camorani, presente tra l’altro in serie Netflix come ‘Summertime’ e ‘Sotto il sole di Riccione’. Vi recitano anche Sofia Plescia, Clotilde Gentilcore e Luana Cannistrac.

Costanzo, perché questo video?

"L’ho fatto volentieri, rimanendovi sempre più coinvolto, nella speranza che possa servire a salvare qualcuno che magari non sa, per le energie tipiche della giovinezza che fanno sentire invulnerabili, quanto la vita sia delicata. E c’è una sottolineatura da fare: c’è una forza molto pervasiva degli strumenti digitali, dei cellulari e di tutte quelle possibilità che ci portiamo dietro come obblighi da esercitare in qualsiasi momento, anche quando si deve staccare, come quando si è alla guida".

All’inizio il protagonista si giustifica accusando gli altri.

"Sì, ma non gli serve a nulla perché alle osservazioni con cui si giustifica corrisponde la sua leggerezza della quale non si rende conto. Abbi0amo voluto dare il nostro contributo per aprire gli occhi. Spero che questo video possa raggiungere quanti più giovani possibile".

Può bastare un video?

"Spero che venga presto diffuso nelle scuole, sui canali sociali, al cinema. È un invito al ripensamento e alla responsabilità".

Michele Brancale