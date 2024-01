Firenze, il titolare del bar riprende la spaccata in diretta: è la sesta in tre mesi. Il video

Firenze, 10 gennaio 2024 - Sono da poco passate le 3.30 quando un uomo, nonostante i passanti, con un tombino ha buttato giù la vetrata del Bar Arcobaleno di via Alamanni per poi scappare con bottiglie, cioccolata, 120 euro di mance e un cellulare. L'episodio è avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 gennaio ed è stato immortalato dalle telecamere. "Sei spaccate in sei mesi, questa volta dovrò mettere in sicurezza la vetrata a mie spese, l'assicurazione non può più risarcire il danno" dice il titolare Maurizio Merico.

"Sono demoralizzato – riprende Merico –, nei mesi scorsi ci ho sperato, ho denunciato ma ora sono arrivato all'amara consapevolezza che forse è tutto inutile". Con la fine delle vacanze natalizie è tornato l'incubo spaccate. Martedì mattina mattina, invece, risveglio amaro in via San Gallo. Due uomini hanno sfondato la vetrina del negozio Le Petite Boutique con un tombino ma la polizia è arrivata in tempo reale sul posto bloccando uno dei due con le mani nella cassa. E' successo nella notte tra lunedì e martedì. A dare l'allarme al 112 Nue numerosi residenti, svegliati dai rumori provenienti dalla strada, che hanno visto due ragazzi che stavano cercando di sfondare la vetrata. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura alla vista delle quali i due hanno tentato di fuggire. Uno è riuscito a far perdere le proprie tracce mentre il suo collega è stato preso proprio nel momento in cui stava portando via dalla cassa 100 euro. L'associazione Insieme per San Lorenzo sulla sua pagina Facebook è dura: "L'ennesimo episodio di violenza". L'indagato, un cittadino marocchino, è già noto alle forze di polizia per reati contro il patrimonio.

In Borgo Ognissanti è toccato alla Farmacia D'Ognissanti, la 50esima nella strada negli ultimi 14 mesi. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che sono intervenuti sul posto, intorno alle 3 della notte tra domenica e lunedì, ignoti si sono intrufolati all'interno dell'attività dopo aver infranto la porta a vetri con un tombino. I malviventi sono riusciti a scappare con un bottino di circa mille euro. Poco distante, in via del Moro, la stessa sorte lunedì mattina è toccata al negozio Vintage Epoca. Con lo stesso modus operandi i ladri hanno portato via alcuni abiti e il fondo cassa. Non solo. Lunedì, intorno alle 6, due uomini con un tombino, hanno infranto la porta a vetri del negozio di ferramenta Bellini di via Vittorio Emanuele per poi scappare con 200 euro e alcuni coltelli mentre domenica è toccato a un ortofrutta di via Santa Reparata.