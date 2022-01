Firenze, 8 gennaio 2022 - C'è un video virale che tira in ballo Firenze e la sicurezza in città. Tema ampiamente dibattuto e quanto mai generatore negli anni di polemiche anche politiche. Impossibile al momento risalire al giorno esatto del video e all'identità della persona che parla nel filmato.

Il video viene proposto a una platea particolarmente allargata e eterogenea: è quella di Welcome to Favelas, il conosciuto network che giorno dopo giorno racconta i vari esempi di "giungla urbana" italiana, con filmati di degrado e illegalità che arrivano un po' da tutto lo Stivale. Decine di migliaia le visualizzazioni del video.

A parlare è una donna alla quale, presumibilmente nella zona del mercato di San Lorenzo, qualcuno ha distrutto il lunotto posteriore dell'auto rubando delle borse. La donna si sfoga in video, "Questa è la città in cui viviamo", parlandi di come nessuno l'abbia aiutata.

Il video è comparso su Instagram nella giornata di sabato 8 gennaio e ha totalizzato 142mila visualizzazioni in poche ore.