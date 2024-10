Per il penultimo giorno della campagna “Cambio di Rotta” 2024, Nave Italia, il brigantino a vele di Fondazione Tender to Nave Italia battente bandiera della Marina Militare, ha portato a bordo un ospite speciale: Silvia Salis. La vice presidente vicario del Coni, da sempre sensibile alle cause dei più fragili, è salita ieri mattina sul brigantino solidale e ha partecipato insieme ai ragazzi dell’Associazione conto alla rovescia (Acar) ad alcune delle attività che vengono svolte durante la permanenza sul brigantino, secondo il metodo Nave Italia.