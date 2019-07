Firenze, 7 luglio 2019 - Un giovane di 16 anni è morto, questa notte, per le gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto in via Torcicoda, nella zona dell'Isolotto. Da quanto appreso, il 16enne era in sella al suo scooter quando, per cause ancora da accertare, si sarebbe scontrato con un'auto parcheggiata. Sono risultati vani tutti i tentativi di rianimazione dei soccorritori del 118. Il giovane è deceduto al suo arrivo in ospedale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale per i rilievi.

