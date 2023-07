Via Roma, al via la rivoluzione: come cambierà la strada principale

I lavori per la riqualificazione di via Roma, arteria principale di Signa, stanno per partire. A presentarli, ieri, il sindaco Giampiero Fossi e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Di Natale. "Si parla di un intervento finalizzato al miglioramento urbano e a una maggiore vivibilità del centro – ha detto il sindaco –. Abbiamo già sanato alcune ferite, con la sistemazione del palazzo comunale e il recupero del Museo Civico della Paglia, ma i nuovi interventi saranno un incentivo alla mobilità dolce e porteranno a una maggiore vivibilità del centro, con agevolazioni e vantaggi per le attività commerciali". I lavori partiranno il 6 settembre e si estenderanno da via di Porto a Largo Capitelloni. Porteranno alla realizzazione di una strada a un solo senso di marcia, a una pista ciclabile a fianco della carreggiata, a nuovi arredi urbani, a più posti auto, alberature e verde pubblico. L’intervento rientra fra quelli che saranno realizzati grazie ai fondi Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. "Avremo più posti auto rispetto alla situazione attuale – ha spiegato Di Natale –, alberi ai lati della strada, aiuole e una parete verde sotto l’Erta di Castello. Infine il risanamento acustico: un investimento di 160mila euro ci permetterà di prevedere una miscela speciale di asfalto adatta a limitare il rumore".

A seguito dell’inizio dei lavori su via Roma, il mercato settimanale del venerdì sarà temporaneamente spostato su via dei Colli, fra via Pistelli e via del Crocifisso, dall’8 settembre. Conclusi i cantieri, il mercato tornerà in centro e verrà valutata l’acquisizione di nuovi spazi fra via Roma e via Arte della Paglia da dedicare ai banchi. Tutti i lavori su via Roma si chiuderanno fra gennaio e febbraio 2024: seguirà l’apertura di un ulteriore cantiere per la riqualificazione del centro fra piazza Cavour e piazza della Repubblica.

Lisa Ciardi