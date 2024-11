Via Molino e Puccini rallentano. Confermati i due nuovi autovelox

Una voce probabilmente sostanziosa del prossimo bilancio preventivo del Comune sarà costituita anche dai proventi dati nuovi apparecchi elettronici per il controllo della velocità su direttrici ad alto volume di traffico spesso teatro di incidenti. In particolare, due saranno i nuovi dispositivi installati entro la fine dell’anno, un T-red all’incrocio tra via Puccini, via del Molino e via Larga, in prossimità del polo scolastico Mascagni e un nuovo autovelox in via Dante Alighieri direzione Sesto Fiorentino. Sarà invece attivato nel 2025 un nuovo autovelox in via del Pratignone: sulla battutissima direttrice è già installato un apparecchio che, l’anno scorso, ha portato nelle casse del Comune ben 400mila euro ma ora è previsto un nuovo dispositivo in direzione opposta.

"Al momento - ha spiegato ieri il sindaco Carovani – abbiamo confermato in bilancio la cifra di 800mila euro come introiti derivanti da multe ma l’importo potrà essere variato successivamente se dovessero nei prossimi mesi verificarsi scostamenti o aumenti rispetto a quanto preventivato". Variazioni che, visti i nuovi apparecchi in campo, sembrano scontate: "L’intento – sottolinea l’assessore al Bilancio Sansone – non è quello di fare cassa ma di mettere in sicurezza strade molto battute e in cui si verificano spesso incidenti: due giorni fa in via Alighieri sono stati addirittura due a poca distanza di tempo. I risultati dell’autovelox in via del Pratignone, al proposito, sono indicativi: da quando l’autovelox è stato installato, infatti, il numero di sinistri è calato in maniera evidente e ci aspettiamo che il trend prosegua anche con l’ulteriore apparecchio previsto sulla corsia opposta. Sono previsti poi attraversamenti rialzati e dossi limitatori nelle zone 30".

S.N.